Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Sinvar ve Sözcü Ebu Ubeyde şehit edildi

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yeni askeri sözcüsü konuya dair görüntülü bir açıklama yaptı.

İsmi açıklanmayan askeri sözcü, “İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başkomutanı, olağanüstü zekâ sahibi bir insan, tugayları son derece zor bir dönemden geçiren ve büyük şehidimiz Ebu Halid (Muhammed) Dayf’ın yerini alan büyük lider Muhammed Sinvar'ın şehadetini gururla duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebbane’nin de ölümünü duyuran askeri sözcü, Şebbane’nin Hamas lideri Yahya Sinvar ile hayatını kaybettiğini söyledi.

Askeri sözcü, Kassam Tugayları’nın çeşitli departmanlarında, özellikle eğitim, askeri kolejler ve silah bölümünde önemli rol oynayan Hakem el-İsa'nın da hayatını kaybettiğini belirterek "Eski askeri üretim bölümü başkanı ve eski operasyonlar başkanı Şeyh Raid Saad'ın da şehadetini üzüntüyle duyuruyoruz.” dedi.

Gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu belirtilen eski askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin de İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklayan sözcü, “Ebu Ubeyde, Kassam medya aygıtını büyük bir yetkinlikle yönetmiş, Aksa Tufanı olaylarını en görkemli haliyle dünyaya aktarmıştı.” ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde kimdir?

1984 yılında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci kampında doğan Ebu Ubeyde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarında okudu.

Gazze İslam Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yapan Ebu Ubeyde, 2000 yılında İkinci İntifada'nın patlak vermesiyle Hamas ve Kassam safına katıldı.

Ebu Ubeyde ilk kez Ekim 2004'te 17 gün süren "Öfke Günleri" operasyonu sırasında kameraların karşısına geçti ve düzenlediği basın toplantısıyla İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin bilgi verdi. O tarihten itibaren de Kassam'ın medya yüzü oldu.

İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmesinin ardından Kassam'ın sözcülüğü görevini üstlenen Ebu Ubeyde güvenlik nedeniyle nadiren kameralar karşısına geçti.

Kassam sözcüsünün yaptığı en önemli açıklamalar, 2006'da Gilad Şalit, 2014'te de Şaul Aron isimli İsrail askerlerinin esir alındığını duyurması oldu.​​​​​​

İsrail Sinvar'ın kardeşini öldürdüğünü duyurmuştu

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Ekim 2023'te başlattığı soykırım boyunca Muhammed Sinvar dahil olmak üzere öldürülen liderlerinin fotoğraf ve video görüntülerini 31 Ağustos’ta yayınlamış ancak Muhammed Sinvar’ın ölümünü resmen duyurmamıştı.

İsrail, 13 Mayıs'ta Gazze Avrupa Hastanesi’ne hava saldırısı düzenlemiş, en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş ve 40 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının hedefinin Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi, Kassam Tugaylarının yeni başkomutanı Muhammed Sinvar olduğunu öne sürmüştü.