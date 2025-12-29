Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
AA 29.12.2025 15:25

Cristiano Ronaldo: 1000 gol atana kadar futbolu bırakmayacağım

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerinde 1000 gole ulaşmadan emekli olmayacağını söyledi.

Cristiano Ronaldo: 1000 gol atana kadar futbolu bırakmayacağım

Dubai'de katıldığı ödül töreninde konuşan 40 yaşındaki Ronaldo, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

Futbola devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ronaldo, "Orta Doğu'da mı Avrupa'da mı oynadığım önemli değil, futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum." dedi.

2022'de Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, cumartesi günü 3-0 kazandıkları Al Akhdoud maçında iki kez fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 956'ya çıkarmıştı.

30 yaşından itibaren 493 gol atan Ronaldo, eski İngiliz futbolcu Ronnie Rooke'un Arsenal, Fulham ve Crystal Palace formasıyla 64 yıl önce kırdığı rekoru da egale etmişti.

