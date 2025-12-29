Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
Dünya
BBC 29.12.2025 13:59

Kayak merkezinde facia: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Japonya'da ailesiyle birlikte kayak tatilinde olan 5 yaşındaki bir çocuk, kolunun yürüyen banda sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kayak merkezinde facia: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pazar sabahı Hokkaido'daki bir kayak merkezinde meydana gelen olayda, Hinata Goto isimli çocuk yürüyen banttan tam ineceği sırada düştü. Japon medyasının polise dayandırdığı bilgilere göre, düşme esnasında çocuğun sağ kolu mekanizmaya sıkıştı.

Güvenlik sistemi devreye girmedi

Yürüyen bandın güvenlik mekanizmasıyla donatılmış olduğu ancak olay anında sistemin devreye girmediği bildirildi. Makine, ancak çocuğun annesinin acil durdurma düğmesine basmasıyla durdurulabildi.

Kurtarma ekipleri, bilinci kapanan çocuğu kurtarmak için yürüyen bandın bir kısmını sökmek zorunda kaldı. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhmal iddiaları araştırılıyor

Otaru'daki Asarigawa Onsen Kayak Merkezi yetkilileri, yabancı bir nesne algıladığında durmak üzere tasarlanan güvenlik sisteminin, günün erken saatlerinde sorunsuz çalıştığını belirtti. Polis, tesisin bakımı veya imalatında herhangi bir ihmal olup olmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Yaklaşık altı yıl önce kurulan, 30 metre uzunluğunda ve 60 santimetre genişliğinde olan yürüyen bandın herhangi bir tutunma rayı bulunmadığı öğrenildi. Merkezin otoparkı ile kayak pistlerini birbirine bağlayan bu bandı kullanan diğer ziyaretçiler de daha önce burada dengelerini kaybedip düştüklerini ifade etti.

Kayak merkezinin bir temsilcisi olaydan dolayı özür dileyerek, benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Japonya
