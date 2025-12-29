Eski rap şarkıcısı, genel seçimler için başbakan adayı oldu

Bombay Samachar gazetesinin BBC Nepali'ye dayandırdığı haberine göre, Kathmandu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan eski rap şarkıcısı Balendra Shah, başbakanlık için yarışacak.

Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile Shah, 5 Mart 2026'da yapılması planlanan genel seçimler için imzaladıkları 7 maddelik anlaşma kapsamında ittifak kurdu.

Anlaşma şartlarına göre Shah, parlamento grup başkanı ve başbakan adayı olurken, RSP'nin başkanı ve eski başbakan yardımcısı Rabi Lamichhane ise bu partinin liderliğini sürdürecek.

Yaklaşık 30 milyon nüfusu bulunan Nepal'de, Temsilciler Meclisi'ne 275 üye seçmek için 5 Mart 2026'da genel seçimler düzenlenecek.

Nepal'deki protestolar

Ülkede bu yıl 4 Eylül'de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti.

Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte, protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül'de istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.