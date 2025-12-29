Çok Bulutlu -1.7ºC Ankara
Dünya
AA 29.12.2025 20:22

Katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan hayatını kaybetti

Katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde şiddetli soğuk nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığın, soğuk hava dalgasının etkili olduğu bölgede, vücut ısısı düşen 2 aylık Arkan Firas Muslih'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, aralık ayı içinde aşırı soğuk nedeniyle vücut ısısı düşerek hayatını kaybeden bebek sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Meteoroloji uzmanları, pazartesi gününden itibaren yeni ve daha etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze'yi vurmasının beklendiğini belirtiyor. Bu durum, halihazırda evsiz kalan yüz binlerce Filistinli için felaket riskinin büyüdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi. Abluka ve yardım engelleri devam ettiği sürece, doğal hava koşulları dahi Gazze'de ölümcül bir tehdide dönüşüyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
