Lübnan doğal gaz için Mısır'la mutabakat zaptı imzaladı

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Nevvaf Selam'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende, Lübnan Enerji Bakanı Joseph Saddi ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Lübnan'ın elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğal gazın teminine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.

Törenin ardından konuşan Lübnanlı Bakan Saddi, enerji sektörünün kademeli akaryakıt kullanımından doğal gaza geçirilmesine karar verdiklerini belirterek "Doğal gaz hem daha ucuz hem de akaryakıta kıyasla çevreye zarar vermiyor." dedi.

Mısır doğal gazının Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a taşınmasına ilişkin maliyet ve hazırlıklara dair ise Saddi, boru hattının Lübnan'daki bölümünün yeniden işler hale getirilmesi için gereken çalışmaların yüksek maliyetli olmadığını ve sürecin yaklaşık 3-4 ay sürebileceğini söyledi.

Öte yandan Suriye tarafında da benzer bir sürecin yürütüldüğünü belirten Saddi, boru hattının Lübnan'daki Deyr Ammar Elektrik Santrali'nden Suriye sınırına uzanan bölümünün yeniden çalışır hale getirilmesi için bağışçılarla temas kurulacağını ifade etti.

Saddi, doğal gaz kullanımında ısrarcı olmalarının temel nedenlerinden birinin kaynak çeşitliliğini sağlamak olduğunu belirterek bu kapsamda Körfez ülkeleriyle ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla doğal gazla çalışacak yeni santrallerin kurulması ve doğal gaz tedarik altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bu süreçte Ürdün ve Suriye tarafıyla da müzakerelerin yürütüleceğini belirten Bakan Saddi, Suriye'deki boru hattına ilişkin çalışmalar ve gaz tedariki konusunda Sezar Yaptırım Yasası kaynaklı engelin artık ortadan kalktığını hatırlattı.

Anlaşma kapsamında doğal gazın boru hattı aracılığıyla Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santrali'ne iletilmesi öngörülüyor.

Lübnan'da 2019'dan beri yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlara günde sadece 4 saat devlet elektriği verilebiliyor. Bu durum çok sayıda kişinin yüksek maliyetli özel jeneratör aboneliklerine yönelmesine neden oluyor.