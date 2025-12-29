Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.12.2025 17:09

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 230 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 230 bin 2 liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 230 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 230 bin 2 lira, en yüksek 6 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 230 bin 2 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 302 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 808 milyon 365 bin 73,40 lira, işlem miktarı ise 771,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 332 milyon 215 bin 642,83 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Garanti BBVA, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın Yatırım Araçları
