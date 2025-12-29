DAP Bölge Kalınma İdaresi 12 yılda 2 bin 86 projeye destek verdi

Erzurum, Erzincan, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır olmak üzere 15 kente hizmet veren DAP Bölge Kalınma İdaresi Başkanlığınca, "2025 Yılı Faaliyet ve Proje Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

DAP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kurum binasında düzenlenen toplantıda, çalışmalarını anlattı.

Demirdöğen, "2011 yılından beri çalışmalara devam ediliyor. Bölgemizde 15 ilde faaliyet gösteriyoruz. 2011 yılından beri verilen desteklerle belirli noktalara ulaşıldı. Bölgemiz sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alındığında hala Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi. Yani yapacak daha çok işimiz var." dedi.

Başkan yardımcısı Ömer Faruk Karyağdı, gazetecilere yaptığı sunumda, DAP tarafından 2013-2025 yılları arasında tarım, eğitim-kültür, diğer kamu ve sosyal hizmetler, imalat ve enerji sektörlerinde 2 bin 86 projeye, 13 milyar 433 milyon 929 bin lira ödenek aktarıldığını, 2025 yılında ise 78 projeye toplamda 525 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

DAP tarafından gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalardan da bahseden Karyağdı, 2024-2028 eylem planında yer alan sorun ve çözüm çalışmalarını da anlattı.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.