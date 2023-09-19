Azerbaycan: Sivil Ermeni nüfusunun tahliyesi için insani koridor oluşturuldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürüttüğü yerel antiterör tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tedbirler kapsamında siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği ifade edildi.

Karabağ'daki sivil Ermenilere, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin askeri tesislerinin bulunduğu mekanlardan uzak durma ve onlara destek olmama çağrısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bununla ilgili olarak mobil SMS servisi aracılığıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerine bilgi gönderilmiştir. Aynı zamanda hoparlörlerle halk uyarılmakta ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen kamu, sosyal, eğitim, sağlık, dini ve diğer tesislerin korunması ve savunması sağlanacaktır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacaktır. Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulmuştur."

Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.