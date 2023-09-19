Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonlarının artması üzerine Azerbaycan'dan ilk adım geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığını açıkladı:
Ermeni birlikleri ateş açtı
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Ağdam'daki mevzilere ateş açtığını açıkladı:
"Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor"
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı. Araştırmacı yazar Sevil Nuriyeva Ismayılov, operasyonu @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/EizZ8aU8vl pic.twitter.com/F8tzyBI9uH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2023
Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:
Rusya'dan ilk açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'daki gelişmeler konusunda Azerbaycan'la bağlantıda" dedi.
Ayrıntılar geliyor...