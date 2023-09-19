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Dünya
AA 19.09.2023 11:51

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefet liderinin tutuklanması için parlamento onayını istedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, açlık grevine başlayan ana muhalefet lideri Lee Jae-myung'un rüşvet ve diğer suçlamalar nedeniyle tutuklanmasına parlamentonun onay vermesini talep eden önergeyi imzaladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefet liderinin tutuklanması için parlamento onayını istedi

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee, "skandal dolu" imar projesi ve bir şirketin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karıştığı iddiasıyla rüşvet ve diğer suçlamalarla itham ediliyor.

Yoon, muhalefet lideri Lee'nin söz konusu suçlamalardan dolayı tutuklanması için parlamentonun onayını talep eden önergeyi imzaladı. Adalet Bakanlığı da bu önergeyi Ulusal Meclis'e sundu.

Yasa gereği, Meclis başkanının yapılacak ilk oturumda önergeyi gündeme getirmesi ve 72 saatte de oylamaya sunması gerekiyor.

Mecliste çoğunluğu elinde tutan DP milletvekillerinin karşı oy kullanması halinde ise önerge reddedilebilir.

Öte yandan, önergenin kabul edilmesi halinde, Lee hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermek üzere bir duruşma yapılacak. Önergenin Ulusal Meclis'te reddedilmesi halinde ise savcılar Lee'yi tutuksuz yargılayacak.

Ülkedeki savcılar dün Lee hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Lee, açlık grevine başlamıştı

Lee, hükümetin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin politikasına tepki olarak 31 Ağustos'ta açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Ana muhalefet lideri, Yoon'dan, insanlardan geçim kaynaklarını ve demokrasiyi "yok ettikleri için" özür dilemesi, seyreltilmiş radyoaktif suyun tahliyesine karşı olduğunu ifade etmesi ve kabineyi yeniden yapılandırması talebinde bulunmuştu.

Açlık grevinin 19'uncu gününde sağlık durumunun kötüleşen Lee dün hastaneye kaldırılmıştı.

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