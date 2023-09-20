Azerbaycan'ın antiterör operasyonu ikinci gününde

Azerbaycan Karabağ'da düğmeye bastı.

Anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı güçlerini bölgeden çıkarmak amacıyla terörle mücadele operasyonu başlattı.

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açması ve arazilere mayın döşemesi gerilimi tırmandırmıştı.

Açıklamayı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü mutabakata aykırı şekilde, Ermeni silahlı kuvvetlerin Karabağ'da varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bakanlık, operasyonun gerekçelerini de sıraladı.

Büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerin bölgeden çıkarılması, sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve anayasal yapının yeniden tesisi için terörle mücadele önlemlerinin devreye sokulduğu bildirildi.

Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verildiği de kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Hocalı bölgesindeki askeri hedefler imha edilmiştir" dedi.



Bölgedeki sivillere bilgi verildiğini dile getirerek, azami hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Eyvazov, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her türlü tıbbi destek ve yardımların gönderileceğini ifade etti, Laçın yolu ve diğer noktalarda insani yardım noktaları oluşturulduğunu belirtti.

20'ye yakın askeri araç, 40'a yakın topçu sistemi, 2 uçaksavar füzesi tesisi etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, lokal terörle mücadele önlemleri kapsamında Ermeni milislere ait birimleri imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, "60'tan fazla muharebe mevzisi silahlı kuvvetlerimizin kontrolü altına girdi" açıklaması yaptı.

Ayrıca Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 20'ye yakın askeri araç, 40'a yakın topçu sistemi, 2 uçaksavar füzesi tesisinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı da "Yevlah’ta Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazırız" açıklaması yaptı.

Açıklamada, "ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasadışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasadışı rejimin kendini feshetmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürdürülecektir" denildi.