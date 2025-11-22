Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki orman yangınına müdahale ediliyor

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, cuma akşamı başlayan yangın, bölgedeki engebeli arazi yapısı ve rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangına müdahale eden Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığı sivil savunma ile itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Lazkiye Sivil Savunma Merkezi ekip lideri Mahmud eş-Şureyki, yangın söndürme çalışmalarında ciddi zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Başura’daki söndürme faaliyetlerini, arazi koşullarının zorluğu ve rüzgarın hızlanması ciddi şekilde zorlaştırıyor." dedi.

Şureyki, bazı bölgelerde savaş kalıntısı patlamamış mühimmat bulunduğunu, bu nedenle ekiplerin büyük dikkatle hareket ettiğini dile getirdi.

Yangının kontrol altına alınması için tüm imkânların seferber edildiğini söyleyen Şureyki, "Ekiplerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde hem söndürme hem de soğutma çalışmalarında olumlu sonuç almayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Lazkiye kırsalı, geçen yaz geniş alanlara yayılan büyük orman yangınları nedeniyle ciddi çevresel ve tarımsal kayıplar yaşamış, yetkililer bu nedenle bölgedeki yangın riskine karşı hızlı müdahale planlarını güçlendirmişti.