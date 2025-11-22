Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
Dünya
AA 22.11.2025 10:36

Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Suriye Acil Durum Müdürlüğü ve Afet Yönetimi Sözcüsü Abdulkefi Keyyel, dün akşam Lazkiye kırsalında başlayan orman yangınlarının sivil savunma ve itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Keyyel, Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada, yangınlar arasında en büyük ve en zorlu olanın Başur bölgesindeki yangın olduğunu belirtti.

Bölgenin sarp yapısı ve rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Keyyel, söndürme çalışmalarının 10 saatten fazla sürdüğünü, yangının ekiplerin yoğun çabasıyla tamamen kontrol altına alındığını ve tüm bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sahadaki durumun eş zamanlı olarak izleneceğini kaydeden Keyyel, yeniden alevlenme riskine karşı bölgenin 48 saat boyunca gözetim altında tutulacağını ve kamu güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. 

Orman Yangını Suriye
