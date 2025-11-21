Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2025 22:22

İspanya'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, bir kömür madeninde meydana gelen göçükte en az 3 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.

İspanya'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Asturias özerk yönetim hükümetine bağlı Acil Servis ve Jandarma kurumundan, İspanyol basınına yapılan açıklamada, Cangas del Narcea Belediyesine bağlı Vega de Rengos'ta bir kömür madeninde göçük meydana geldiği ve en az 3 işçinin toprak altında kaldığı duyuruldu.

Yetkililer, göçüğün yerel saatle 16.58'de (TSİ 18.58) madenin eksi 2'nci katındaki zeminde meydana geldiğini, bölgeye kurtarma ekipleri, sağlık ve çok işlevli 2 helikopter gönderildiğini belirtti.

İspanyol basınındaki haberlerde, Asturias özerk hükümeti Enerji ve Madencilik Genel Müdürü Javier Cuell ile bölgedeki bazı siyasetçilerin, müfettişlerin ve uzmanların da olay yerinde olduğu, çöküş nedeniyle ilgili henüz bir bilgi verilmediği kaydedildi.

EFE haber ajansına açıklama yapan ve kömür madeninin dışında bulunan Cangas del Narcea Belediye Başkanı Luis Fontaniella, önceliğin kurtarma operasyonu olduğunu söyledi.

Maden sahalarının yoğunlukta olduğu Asturias bölgesinde, 31 Mart'ta Degana Belediyesine bağlı Cerredo'daki bir madende meydana gelen grizu patlamasında 5 madenci hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
EBU, "İsrail'in müdahale ettiği" iddiası sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nda güncelleme yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
EBU, "İsrail'in müdahale ettiği" iddiası sonrası Eurovision Şarkı Yarışması'nda güncelleme yapacak
22:22
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
21:46
Hamas: İsrail, Gazze'nin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerdeki binaların yıkımına yoğunlaştı
21:04
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü ve cesedini alıkoydu
20:28
Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
20:08
İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan 20 kişi tutuklandı
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
FOTO FOKUS
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
Erzurum'da sürüsüyle kaybolan çobandan iyi haber geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ