İspanya'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı

Asturias özerk yönetim hükümetine bağlı Acil Servis ve Jandarma kurumundan, İspanyol basınına yapılan açıklamada, Cangas del Narcea Belediyesine bağlı Vega de Rengos'ta bir kömür madeninde göçük meydana geldiği ve en az 3 işçinin toprak altında kaldığı duyuruldu.

Yetkililer, göçüğün yerel saatle 16.58'de (TSİ 18.58) madenin eksi 2'nci katındaki zeminde meydana geldiğini, bölgeye kurtarma ekipleri, sağlık ve çok işlevli 2 helikopter gönderildiğini belirtti.

İspanyol basınındaki haberlerde, Asturias özerk hükümeti Enerji ve Madencilik Genel Müdürü Javier Cuell ile bölgedeki bazı siyasetçilerin, müfettişlerin ve uzmanların da olay yerinde olduğu, çöküş nedeniyle ilgili henüz bir bilgi verilmediği kaydedildi.

EFE haber ajansına açıklama yapan ve kömür madeninin dışında bulunan Cangas del Narcea Belediye Başkanı Luis Fontaniella, önceliğin kurtarma operasyonu olduğunu söyledi.

Maden sahalarının yoğunlukta olduğu Asturias bölgesinde, 31 Mart'ta Degana Belediyesine bağlı Cerredo'daki bir madende meydana gelen grizu patlamasında 5 madenci hayatını kaybetmişti.