Dünyanın en uzun sualtı mağarası beklenenden de büyük

Dünyanın bilinen en uzun sualtı mağara ağı, araştırmacıların tahmin ettiğinden de büyük çıktı. Meksika'nın Tulum şehri yakınlarında, yerin altında devasa bir "su ağı" oluşturan Sistema Ox Bel Ha (Maya dilinde "Üç Su Yolu"), keşiflerin devam etmesiyle rekorunu tazeledi.

Yılın başı itibarıyla, profesyonel mağara dalgıçları bu labirentin 524 kilometre uzunluğundaki bölümünü haritalamış durumda. Bu devasa sualtı sistemi, keşfedilen toplam uzunluk baz alındığında, Kentucky'deki kuru Mammoth Mağaraları'ndan (en az 686 km) sonra dünyanın en uzun ikinci mağara sistemi konumunda. Ancak Mammoth Mağaraları'nın aksine, Ox Bel Ha'nın tamamının suyla dolu olması, keşif ve haritalama sürecini son derece zorlu hale getiriyor.

Zorlu keşfin sınırları genişliyor

Bu geniş mağara sistemi, Batılı kaşifler tarafından nispeten yakın bir zamanda, 1996 yılında keşfedildi. O günden bu yana, mağara dalgıçları su altındaki bu karmaşık labirenti olabildiğince derinlemesine araştırmaya devam ediyor.

Dalgıçlar, her dalışta oksijen ve yüzerlik ayarlarını dikkatle yaparak, ilerledikleri her yere çıkış yolu ve ölçüm için bir kılavuz ipi bırakmak zorunda kalıyor. Bu kılavuz hatları, sadece mağaranın uzunluğunu ölçmekle kalmıyor, aynı zamanda daha önce hangi devasa oyukların, obrukların ve "buz saraylarının" keşfedildiğini de gösteriyor. Bazı odacıklar, antik Maya uygarlığına ait hazineler içeriyor.

Gizemli geçit keşfi

Birkaç yıl önce, Ox Bel Ha'yı yeniden araştıran bir ekip, mevcut hatları kontrol ederken önemli bir keşfe imza attı. Yaklaşık 10 kilometrelik yeni geçitler bularak keşfedilmemiş bir alana kapı açtılar. Dalgıçlar, bu yeni bölgeye kendilerinin giren ilk kişiler olduğunu yazmıştı.

Koruma kuruluşu CINDAQ'tan (El Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo) gelen raporlara göre, bu tür çalışmalar sayesinde, mağaranın toplam keşfedilen uzunluğu kısa sürede 496.8 kilometreden 524 kilometreye yükseldi.

Ox Bel Ha, 2018 yılında Meksika'daki diğer iki mağara sisteminin birleştirilmesiyle kısa süreliğine rekoru kaptırmıştı, ancak şu an kesin olarak yeniden dünyanın en uzun sualtı mağara sistemi unvanını elinde tutuyor. Uzmanlar, keşifler bu hızla devam ederse, günün birinde Ox Bel Ha'nın, suyla dolu olup olmadığına bakılmaksızın, dünyanın en uzun keşfedilmiş mağara sistemi haline gelebileceğini öngörüyor.