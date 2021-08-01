Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: ]
Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'daki Suriye Milli Ordusu bünyesindeki askeri polisler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilerek imha edildi.
Etiketler: Suriye Uyuşturucu
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