Sivil Savunma kurumu, ülkede yaşanan sellere ilişkin son rakamları paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hazirandan bu yana 2 bin 500 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Sellerden 26 bin 532 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, 20 kişinin seller nedeniyle yıkılan binaların altında kalarak yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de boğulduğu belirtildi.

Nijerya'da hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.