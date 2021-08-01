Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 14:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya'da aşı randevu sistemine hacker saldırısı
İtalya'nın Lazio bölgesinde koronavirüs aşıları için uygulamada olan randevu sistemi, siber korsanların saldırısı nedeniyle erişime kapandı.
Lazio yerel yönetiminin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, sistem veritabanına hackerlar tarafından "güçlü bir saldırının" gerçekleştirildiği belirtildi.
Bölgenin sağlık portalı ve aşılama ağı da dahil olmak üzere tüm sistemlerin devre dışı bırakıldığı ve aşılamada gecikme yaşanabileceği kaydedildi.
ANSA ajansının haberine göre, İtalyan polisi ve Roma'daki savcılar olayı araştırmaya başladı. Siber saldırının arkasında kimin olduğunun tespiti için soruşturma açılabileceği aktarıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı İtalya Siber Saldırı
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