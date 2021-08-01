Lazio yerel yönetiminin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, sistem veritabanına hackerlar tarafından "güçlü bir saldırının" gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgenin sağlık portalı ve aşılama ağı da dahil olmak üzere tüm sistemlerin devre dışı bırakıldığı ve aşılamada gecikme yaşanabileceği kaydedildi.

ANSA ajansının haberine göre, İtalyan polisi ve Roma'daki savcılar olayı araştırmaya başladı. Siber saldırının arkasında kimin olduğunun tespiti için soruşturma açılabileceği aktarıldı.