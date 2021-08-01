Bihac'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış kentte çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, ilk yardım ekiplerinin alana ulaştığı bildirildi.

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Bosanska Kostajnica'da da şiddeti rüzgar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana geldi.