Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna'da şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bihac ve Bosanska Kostajnica'da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları hasar gördü.
Bihac'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış kentte çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, ilk yardım ekiplerinin alana ulaştığı bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bosanska Kostajnica'da da şiddeti rüzgar nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar meydana geldi.
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