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Dünya
AA 16.07.2025 17:37

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da ateşkes sağlandı

Suriye'de güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Süveyda ilinde taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da ateşkes sağlandı

Süveyda'daki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin sağlandığı ve silahların sustuğu Süveyda'da anlaşma uyarınca tüm askeri faaliyetler durdurulacak.

Taraflar, Süveyda kent merkezindeki Dürzi güçlerin, Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermesinde ve kamu kurumlarının Şam yönetimi tarafından devralınmasında anlaştı.

Suriye haber ajansı SANA'ya bilgi veren bir İçişleri Bakanlığı kaynağı da anlaşmayı doğruladı.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Süveyda genelinde çatışmalar durdu.
 

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