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Dünya
AA 16.07.2025 17:26

İsrail, Şam'ın ardından Kesve ve Dera'da da hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Kesve ve Dera'da hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Şam'ın ardından Kesve ve Dera'da da hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, askeri yerleşkelerin de bulunduğu Kesve bölgesini, Dera'daki 132. alayı ve Dera valisinin evini hedef aldı.

Bu arada Süveyda'da güvenlik güçlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

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