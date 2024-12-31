Suriye’de trafik de gönüllülere emanet

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede neredeyse her alanda yenilenme ihtiyacı kendini daha net gösteriyor.

Bir yandan yeni hükümet için isimler belirleniyor diğer yandan kurumların neredeyse sıfırdan inşa edilmesi için adımlar atılıyor. Ancak tüm bunlar olurken diğer yanda hayat bir şekilde devam ediyor.

Gönüllü gençler iş başında

Suriye’nin mevcut durumunda düzenli bir ordu ya da polis gücünden bahsetmek pek mümkün değil. Bunun elbette toplumda çok farklı yansımaları görülüyor. Bu noktada en önemli sorunlardan biri adeta kaosu andıran trafik...

Başkent Şam dahil ülkenin dört bir yanında trafik adına herhangi bir düzenden ya da kuraldan bahsetmek pek de mümkün değil.

Kimi okuldan çıkıp geliyor kimi işini bitirip yardıma koşuyor.



????Özgür Suriye’nin gençleri trafiğin düzenlenmesi için gönüllü görev alıyor.



????"Suriye’yi daha güzel günlere taşımak istiyoruz. Ülkemizi daha yükseklere çıkarmak için tek vücut olmalıyız"https://t.co/j0s7IVuTKQ pic.twitter.com/Vf6t6wVcKY — TRT HABER (@trthaber) December 31, 2024

Gündüzleri mimarlık okuyor, okuldan çıkınca trafiği yönlendiriyor

Muhammed Riyad Zekeriya ile tam da böyle bir kaosun içinde tanıştık. Üzerinde yeşil fosforlu yeleği ve ağzında düdüğüyle şehrin en kalabalık kavşaklarından birindeydi. Kavşağın diğer köşesindeki arkadaşıyla koordineli bir şekilde trafiğin akışını belirlemek için canla başla çalışıyorlardı.

Yoğun trafik nedeniyle çok kısa sohbet imkanımız olan Zekeriya aslında mimarlık okuduğundan bahsediyor. Gündüzleri üniversite eğitimine devam ediyor. Okul çıkışında görev yerine gelip yeleğini giyiyor ve tıpkı bir trafik polisi gibi elinden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyor.

Hem o hem de arkadaşları, rejimin devrilmesinden sonra yaşanan bu kaosu görmüş ve sorumluluk üstlenmeye karar vermiş. Gönüllü olma işine de böyle başlamışlar. Eğitim, sağlık, güvenlik, trafik gibi farklı alanlar var. O trafik kısmını seçmiş.

Halkın da ‘gönüllü gençler’ projesine olumlu tepki verdiğini söylüyor Muhammed Riyad Zekeriya. Allah’ın Resul’ünün ‘Tek vücut olun’ hadisini hatırlatıp, “Biz de Suriye’yi daha yükseklere çıkarmak için tek vücut olmak zorundayız. Gördüğünüz üzere durum şimdilik gayet güzel” diyor.

“Her gönüllü farklı bir görev üstleniyor”

Muhammed Riyad Zekeriya ile konuşmamızı kısa tutuyoruz çünkü onların kavşakta olmadığı her an kaos daha da artıyor.

Yolun diğer tarafındaki gönüllünün de yanına geçiyoruz. İsminin Hadi olduğunu söylüyor ve Suriye’nin ayağa kalkması için herkesin bir şekilde elini taşın altını koyması gerektiğinin altını çiziyor.

“Bu işler hepimizi ilgilendiriyor" diyor Hadi. Suriyeli gençlere gönüllü olarak çalışmaları çağrısında bulunuyor ve “Böylece ülkemizin bir adım daha gitmesi için yardımcı olabiliriz. Ben gönüllü olup trafiğin düzenlenmesinde yardım ediyorum. Bir başkası eğitim alanında gönüllü olur. Bir diğeri de şehrin güvenliğinin sağlanmasında sorumluluk üstlenir. Biz gençler olarak 14 yıl önceki Suriye’den daha farklı bir ülke inşa etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamlıyor.