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Dünya
AA 31.12.2024 07:13

Güney Kore uçak kazasında pist sonundaki duvar tartışma yarattı

Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında pist sonundaki beton duvarın varlığı ve rolü tartışma konusu oldu. Havacılık uzmanları, duvarın kaza sonucunda ölü sayısını artırmış olabileceğini belirtiyor.

Güney Kore uçak kazasında pist sonundaki duvar tartışma yarattı
[Fotograf: Reuters]

Jeju Air'e ait uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında piste temas ettikten sonra beton bir duvara çarparak alev aldı. Pilot, kuş çarpması nedeniyle inişi iptal etmiş ve ters yönden iniş için izin istemişti. Ancak uçak piste indikten sonra iniş takımlarını kullanmadan kayarak ilerledi.

Beton duvarın rolü ne?

Havacılık güvenliği uzmanı David Learmount, "Eğer bu engel orada olmasaydı, uçak durabilir ve büyük olasılıkla tüm yolcular hayatta kalabilirdi," dedi. Lufthansa pilotu Christian Beckert ise pist sonunda böyle bir yapının "olağandışı" olduğunu vurguladı.

Yonhap Haber Ajansı'na göre, söz konusu beton yapı, uçakların inişine yardımcı olan bir navigasyon sistemi olan 'localiser' cihazını taşıyor. Yapı, sistemin düzgün çalışabilmesi için pist seviyesinde tutulmak amacıyla inşa edilmiş ve üzerine toprakla kaplanmış.

Güvenlik standartları tartışılıyor

Tecrübeli pilot Chris Kingswood, "Pist çevresindeki yapılar belirli bir mesafede kırılabilir olmalı. Uçak çarptığında bu yapıların parçalanması gerekir," dedi.

Kingswood, havaalanının uluslararası standartlara uygunluğunun detaylı bir şekilde inceleneceğini ifade etti.

Pilotlar duvarın varlığından haberdar mıydı?

Havacılık analisti Sally Gethin, pilotların beton bariyerin varlığından haberdar olup olmadıklarının araştırılması gerektiğini söyledi:

"Pilotlar, bu sert engelin orada olduğunu biliyor muydu? Kontrol kulesi, ters yönden iniş için doğru bir yönlendirme yaptı mı? Kara kutu verileri bu sorulara yanıt verecek."

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki diğer havalimanlarında ve uluslararası standartlarda benzer yapıların varlığını incelediklerini açıkladı. Ancak uzmanlar, bu tür yapıların daha hafif ve kırılabilir malzemelerle yapılmasının olası etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

Kazanın nihai nedenleri ve beton yapının rolü, devam eden soruşturmalar sonucunda netlik kazanacak.

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