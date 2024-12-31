Londra'da 10 milyon sterlin değerinde takı çalındı

Metropolitan Polisi, olayın, 20'lerinin sonlarından 30'larının başlarına kadar bir beyaz adam tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Şüpheli, Avenue Road'daki evin ikinci katındaki pencereden içeri girdi. Çaldığı eşyalar arasında Hermes Crocodile Kelly çantaları, 15 bin sterlin nakit para ve 10.4 milyon sterlin değerinde, aralarında benzersiz takıların da bulunduğu takılar yer aldı.

500 bin sterlinlik ödül teklifi

Ev sahipleri, şüphelinin yakalanıp cezalandırılmasına yol açacak bilgi sağlayanlara 500 bin sterlin ödül teklifinde bulundu. Polis, şüphelinin koyu renkli bir kapüşonlu, kargo pantolon ve gri bir beyzbol şapkası giydiğini ve yüzünü gizlediğini açıkladı.

Çalınan eşyalar arasında değerli takılar

Çalınan eşyalar arasında dikkat çeken bazı benzersiz parçalar da yer alıyordu. Bunlar arasında, De Beers markasına ait iki kelebek şekilli pırlanta yüzük, Katherine Wang tarafından tasarlanmış kelebek şekli pembe safir küpeler ve Van Cleef'in altın, pırlanta ve safirden yapılmış bir kolyesi bulunuyor.

Avenue Road, Londra'nın en pahalı bölgelerinden biri olan Swiss Cottage ile Regent's Park arasında yer alıyor ve burada oldukça değerli mülkler bulunuyor. Detektif Konstabl Paulo Roberts, kaybolan eşyaların çoğunun tasarımlarının benzersiz olduğunu, bu yüzden kolayca tanınabileceklerini belirtti.

Suçluyu görenlerden yardım çağrısı

Roberts, şunları söyledi: "Bu, şüphelinin bilinmeyen bir silah ile evin içine girdiği ve mağdurların evine sızarak onların huzurunu ihlal ettiği cesurca bir suçtur. Avenue Road, NW8 bölgesinde bulunan ve şüpheliyi gören herkesi ya da bu takıları görüp satan birini ya da başka bir bilgiye sahip olanları polise veya anonim olarak Crimestoppers'a başvurmaya çağırıyoruz."

Ev sahipleri, çalınan takıların geri getirilmesi için sağlanacak bilgiye, değerinin %10'u kadar ikinci bir ödül daha sunuyor.