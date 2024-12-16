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Dünya
Reuters 16.12.2024 08:13

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı

Suriye'de öğrenciler, ülkenin yeni yöneticilerinin göreve gelmesinin ardından sınıflarına dönmeye başladı.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı
[Fotograf: Reuters]

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinden bir hafta sonra, normalleşmenin bir işareti olarak okullar yeniden açıldı.

Suriye'deki yeni yönetim, yüz binlerce insanın ölümüne neden olan 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'yi yeniden inşa etmek gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı

Şehirler bombalanarak harabeye döndü, ekonomi uluslararası yaptırımlar nedeniyle çöktü ve milyonlarca mülteci hala Suriye dışındaki kamplarda yaşıyor.

Yetkililer, çoğu Arap ülkesinde çalışma haftasının ilk günü olan pazar günü ülke genelinde birçok okulun açıldığını söyledi. Ancak bazı veliler, durumdaki belirsizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı

Şam'daki bir erkek lisesinin avlusunda bekleyen öğrenciler, okul sekreteri Raed Nasır'ın yeni yetkililer tarafından kabul edilen bayrağı asmasını alkışladı.

“Her şey yolunda. Tam donanımlıyız. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula dönebilmeleri için okulu gerekli hizmetlerle donatmak üzere iki, üç gün çalıştık” diyen Nasır, Cevdet el Haşimi okulunun zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı

Bir sınıfta bir öğrenci yeni bayrağı duvara yapıştırdı.

Öğrenci Salah al-Din Diab “İyimserim ve çok mutluyum. Eskiden sokakta yürürken askere alınacağım diye korkardım. Bir kontrol noktasına ulaştığımda korkardım" diye konuştu.

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