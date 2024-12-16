Hafif Yağmurlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.12.2024 08:10

ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in bloktan ayrılma kararını onayladı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso, Mali ve Nijer'in birlikten ayrılma kararını onayladı.

ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in bloktan ayrılma kararını onayladı

ECOWAS ülke liderleri, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, üç ülkenin birlikten ayrılma kararını resmen onayladı.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray tarafından okunan bildiride, ECOWAS'ın üç ülkenin topluluktan çıkma kararına saygı duyduğu belirtildi.

Touray, revize edilen ECOWAS anlaşmasının 91. maddesi uyarınca üç ülkenin 29 Ocak 2025'te blok üyeliğinin resmen sona ereceğini söyledi.

Topluluğun, 29 Ocak 2025 ile 29 Temmuz 2025 arasındaki dönemi geçiş dönemi olarak belirlediğini ifade eden Touray, geçiş dönemi boyunca ECOWAS'ın kapılarını Burkina Faso, Mali ve Nijer'e açık tutmaya karar verdiğini belirtti.

Touray, geçiş dönemi sırasında üç ülkenin topluluğa yeniden katılmaya karar vermeleri halinde yeniden kabul edileceklerini kaydetti.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray tarafından okunan bildiride Komisyon, üç ülkenin topluluktan çıkma kararına saygı duyduğunu belirtti.

Birbirine komşu Burkina Faso, Mali ve Nijer Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmuştu.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

ECOWAS ise 3 üyenin bu kararının, topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ı ara bulucu olarak görevlendirmişti.

ETİKETLER
Burkina Faso Mali Nijer
Sıradaki Haber
Güney Kore'de iktidar partisi lideri, meclisin Yoon'u azil kararının ardından istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
08:59
Otomotiv sanayii ihracatta ilk sıradaki yerini korudu
09:00
Samsun'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
09:17
Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı
09:09
Çengel operasyonlarıyla 40 bin litre sahte içki ele geçirildi
09:13
Güney Kore'de iktidar partisi lideri, meclisin Yoon'u azil kararının ardından istifa etti
İsrail’in enkaza çevirdiği Lazkiye Limanı temizlenerek hizmete açılıyor
İsrail’in enkaza çevirdiği Lazkiye Limanı temizlenerek hizmete açılıyor
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli
TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ