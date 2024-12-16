Güney Kore'de iktidar partisi lideri, meclisin Yoon'u azil kararının ardından istifa etti

Yonhap'ın haberine göre Han, düzenlediği basın toplantısında, partinin Yüksek Divanı'ndan gelen baskı karşısında görevini sürdüremeyeceğini, bu yüzden istifa ettiğini duyurdu.

Han'ın istifası, muhalefet partilerinin Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının yasa dışı olduğu gerekçesiyle meclise sundukları önergenin 85'e karşı 204 oyla kabul edilmesinin ardından geldi.

300 sandalyeli mecliste 192 sandalyeye sahip olan muhalefet blokunun önergenin kabulü için gerekli nitelikli çoğunluğu sağlayabilmesi için iktidar partisinden 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Önergenin, Yoon'un üyesi olduğu, onu başkanlığa aday gösteren PPP'den 12 milletvekilinin desteğini alması, meclis grubunda parti disiplinine ilişkin tartışmalar yaratmış, partinin Yüksek Divanı'ndaki seçilmiş 5 üye, istifa niyetlerini bildirmişti.

Milletvekilli olmadığı için oylamaya katılmayan PPP lideri Han, oylama öncesinde önergeye desteğini bildirmişti. Yoon'un meclis tarafından görevden alınmasının "halihazırda en geçerli yöntem" olduğunu savunan Han, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.