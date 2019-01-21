Geçen hafta Münbiç'te ABD askerlerine yönelik saldırı ardından bugün de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de bir bombalı saldırı meydana geldi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.
[Suriye'de yeni provokasyon] ABD konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. 1 ABD askeri ağır yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/N2J6nUbn8f pic.twitter.com/VoaE25LOQV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.
ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı.
Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü.
Kaynak: AA