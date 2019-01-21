Dünya

Suriye'de ABD konvoyuna saldırı

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:29 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:19

ABD'nin çekilme kararının ardından Suriye'de terör örgütleri provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Haseke kentinde ABD ve terör örgütü YPG'nin devriyesine saldırı düzenlendi.

Geçen hafta Münbiç'te ABD askerlerine yönelik saldırı ardından bugün de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de bir bombalı saldırı meydana geldi. Münbiç’te patlama: 20 ölü Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi. [Suriye'de yeni provokasyon] ABD konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. 1 ABD askeri ağır yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/N2J6nUbn8f pic.twitter.com/VoaE25LOQV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi. ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı. Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü. Kaynak: AA Etiketler: ypg terör suriye saldırı Konvoy abd

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