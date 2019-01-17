Uluslararası koalisyon güçlerinin devriye geçişi sırasında bir restoranın önünde intihar saldırısı gerçekleşti.

Saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün ABD'li olduğu 2'sinin asker olduğu öğrenildi. Saldırıda 20 kişi de yaralandı.

ABD ordusu, yaralanan askerlerini helikopterlerle olay yerinden tahliye etti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Münbiç’in içerisinde büyük bir patlama gerçekleşti. En az 10 ABD askeri hayatını kaybetti, yaralananlar ise helikopterle tahliye edildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/KuplXCZ0hh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2019

"Olay soruşturma altında"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Münbiç saldırısında ikisi asker, biri sivil Savunma Bakanlığı personeli, biri sözleşmeli güvenlik personeli olmak üzere 4 Amerikalının öldüğünü açıkladı.

CENTCOM'dan yapılacan yazılı açıklamada, "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, "İlk raporlar kayıpların bir patlamadan kaynaklandığını gösteriyor. Olay soruşturma altında." ifadesine yer verildi.

Bir Pentagon yetkilisi söz konusu sözleşmeli personelin tercüman olduğunu ifade etti.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, basına yaptığı açıklamada, Münbiç'te Amerikan askerlerinin de öldüğü patlamaya ilişkin, "Savunma Bakanlığı adına duamız bugün Münbiç'teki saldırıda ölen ve yaralalan askerlerin aileleri ve takım arkadaşlarıyladır. Terörle mücadelemiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin terörü bitirme konusunda kararlılığını yineleyen Shanahan "Münbiç saldırısı Suriye'den çekilmeyi etkileyecek mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Koalisyon sözcüsünden açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Albay Ryan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de rutin devriye görevi yürütürken yaşanan patlama sırasında ABD askerleri öldü. Halen bilgileri topluyoruz ve daha sonra daha fazla bilgi paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Albay Ryan, ölen ABD askerlerinin sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

Bakan Akar'dan taziye

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesinde ölen ABD'li askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziyelerini ABD'li meslektaşına iletti.

Bakan Akar'ın "Her türlü yardıma hazır olunduğu" mesajının da Orgeneral Güler tarafından ABD'li komutana aktarıldığı belirtildi.

Münbiç yol haritası

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber / AA