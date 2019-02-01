Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan El Hol Kampı’nda yaşanan insani krizi gözler önüne serdi.

Yayınlanan raporda son 8 hafta içinde en az 29 bebek ve çocuğun donarak öldüğü kaydedildi.

Birleşmiş Milletler de olayla ilgili açıklama yaparak El Hol Kampı’nda, 33 bin insanın çadırsız, battaniyesiz ve ısıtıcısız yaşadığını ve durumlarının "ciddi" olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, “Bölgedeki silahlı çatışmadan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 23 bin kişi kampa ulaştı. Bu kişilerin birçoğu günlerce yürüyerek ya da üstü açık kamyonlarla seyahat ederek kampa ulaştı. 29 çocuk seyahat sırasında ya da kampa ulaştıktan çok kısa bir süre sonra soğuktan ve kampın kötü koşullarından dolayı hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, kampa ulaşanların yetersiz beslenmenin de etkisiyle bitkin halde olduklarını ve kampa erişimlerinin bürokratik engeller nedeniyle engellendiğini bildirdi.

Kaynak: Reuters, İHA, DHA