ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 2. turu Beyaz Saray’da yapılıyor. Görüşmeler hakkında değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticari savaşın sonlandırılması için düzenlenen üst düzey görüşmelerin olumlu gittiği mesajını verdi.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Toplantılar her iki tarafın da iyi niyeti ve yaklaşımıyla iyi gidiyor. Arkadaşım Devlet Başkanı Xi ile ben uzun süredir devam eden ve daha zor olan bazı konularla ilgili konuşup, ortak bir karara varmak için yakın bir zamanda buluşuncaya kadar, herhangi bir nihai anlaşma olmayacak" ifadelerini kullandı.

....meeting with their top leaders and representatives today in the Oval Office. No final deal will be made until my friend President Xi, and I, meet in the near future to discuss and agree on some of the long standing and more difficult points. Very comprehensive transaction.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Ocak 2019

Önceki görüşmeler sonuçsuz kaldı

Trump, geçen aylarda yeni ticari anlaşma sağlanmadığı sürece 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamıştı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, ülkeleri arasında bir süredir devam eden "ticaret savaşının" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Ateşkes bağlamında Çin ve ABD’den üst düzey heyetler, Pekin’de 7-9 Ocak'ta ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA