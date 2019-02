ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 2. turu Beyaz Saray’da yapılıyor. Görüşmeler hakkında değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticari savaşın sonlandırılması için düzenlenen üst düzey görüşmelerin olumlu gittiği mesajını verdi.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Toplantılar her iki tarafın da iyi niyeti ve yaklaşımıyla iyi gidiyor. Arkadaşım Devlet Başkanı Xi ile ben uzun süredir devam eden ve daha zor olan bazı konularla ilgili konuşup, ortak bir karara varmak için yakın bir zamanda buluşuncaya kadar, herhangi bir nihai anlaşma olmayacak" ifadelerini kullandı.

....meeting with their top leaders and representatives today in the Oval Office. No final deal will be made until my friend President Xi, and I, meet in the near future to discuss and agree on some of the long standing and more difficult points. Very comprehensive transaction....