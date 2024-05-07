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Dünya
AA 07.05.2024 13:50

Arap Birliği: İsrail saldırıları son derece tehlikeli bölgesel sonuçlar doğurdu

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının son derece olumsuz ve tehlikeli bölgesel sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Arap Birliği: İsrail saldırıları son derece tehlikeli bölgesel sonuçlar doğurdu
[Fotograf: AA]

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Ebu Gayt, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen AIM Yatırım Zirvesi 2024'ün 13'üncü oturumunun açılışında konuştu.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son derece olumsuz ve tehlikeli bölgesel sonuçlar doğurdu." diyen kullanan Ebu Gayt, söz konusu saldırılar nedeniyle komşu ülkelerde turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini ve küresel tedarik zincirlerinin hedef alındığını belirtti.

Ebu Gayt, deniz yolu gelirlerinin ve enerji fiyatlarının da saldırılardan olumsuz etkilendiğini, bunun da gıda ve temel malların fiyatlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri, küresel krizlerin bölgedeki büyüme fırsatlarını olumsuz etkilediğini ve bazı bölgelerde kapsamlı kalkınma sürecini sekteye uğrattığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının bölgesel istikrar ve yatırımları olumsuz etkilediğini vurgulayan Ebu Gayt, İsrail'in tüm yatırımları, altyapıyı ve kazanımları bilinçli olarak hedef alması ve Filistin'de vicdan, insanlık ve savaş hukuku gözetmeksizin insanlara "vahşi saldırılar" düzenlemesinin Filistin ekonomisine ağır bir yük getirdiğine işaret etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe ağırlaşan trajik insani koşulların hafifletilmesi için bölgeye gönderilen yardım miktarının acilen artırılması çağrısında bulundu.

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