Twitter'dan yapılan açıklamada, Venezuela'da "ülke içindeki kişileri hedefleyen devlet destekli etki kampanyası" yürüten binden fazla hesabın kapatıldığı belirtildi.

İran'da 2 bin 167 kötü amaçlı hesap ile Rusya ve Bangladeş'te de "yanlış bilgi yayan" sahte hesapların kapatıldığı duyuruldu.

Sahte hesaplara büyük operasyon

Facebook ve Instagram hesapları için de benzer bir adım atıldı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "İran ile bağlantılı olarak sahte olarak faaliyet gösteren 783 sayfa, grup ve hesap kapatılmıştır." denildi.

Açıklamada gönderilerin silinip, sahte hesapların kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: TRT Haber