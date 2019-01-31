Seçim öncesi sosyal medyada provokasyon yapmaya çalışanlara göz açtırılmayacak.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde özel timler görev başında. Timler, sosyal medyayı 7/24 tarayacak, paylaşımları tek tek inceleyecek.

Siber Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, "Özellikle kara propaganda yapmaya çalışan, algı yönetimine soyunan, halkımızın özgür iradesini yanıltmaya bunları ipotek altına almaya çalışan birtakım hesaplar olması halinde bunları tespit ediyoruz ve bunları ilgili birimlerimizle paylaşıyoruz." dedi.

Özellikle terör örgütleri, sosyal medyada organize bir şekilde hareket ediyor. Seçim öncesi etiket paylaşımlarıyla, sahte hesapları kullanarak gündem oluşturmaya çalışıyorlar.

Erdoğan, 15 Temmuz sonrası 115 bine yakın hesabın incelendiğini ve suç işleyen hesapların sahte olduğunu belirtti. Hesapların büyük bir çoğunluğunu deşifre ettiklerini söyledi.

Suç unsuru tespit edilen hesaplar, adli ve idari makamlara iletiliyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Aykut Olgun