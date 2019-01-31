Columbia Üniversitesindeki Zuckerman Enstitüsünden araştırmacılar, bir kişinin beyin aktivitelerini izleyerek duyduğu kelimeleri anlaşılabilir sözcüklere çevirdi.

Independent'ta yer alan habere göre, bu gelişme, konuşma kabiliyetini yitiren insanların düşüncelerini okumaya yarayan bir arayüz oluşturulmasını sağlayabilir.

Üniversitede baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Nima Mesgarani, "Seslerimiz bizi arkadaşlarımıza, ailemize ve çevremizdeki dünyaya bağlamaya yardımcı oluyor. Bu nedenle birinin sesini kaybetmesi çok yıkıcı" dedi.

Bu gücü yeniden kazanmanın bir yolunu bulabileceklerini söyleyen Mesgarani, şöyle konuştu:

"Doğru teknolojiyle bu insanlarının düşüncelerinin herhangi bir dinleyici tarafından çözülebileceğini ve anlaşılabileceğini gösterdik. Çalışmamız, konuşma kabiliyetini yitirmiş herkese etraflarındaki dünyaya bağlanma şansını yeniden veriyor."

Kaynak: Independent