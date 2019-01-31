ABD'nin Pekin yönetiminden talepleri konusunda iki ülkenin derin görüş ayrılıkları yaşadığı bir ortamda, kritik ABD-Çin ticaret görüşmeleri çarşamba günü Beyaz Saray'da başladı.

ABD ile Çin, aylarca süren tarife savaşını yatıştırmayı ve Çin'in fikri mülkiyet ve teknoloji transferi uygulamaları üzerindeki derin farklar arasında köprü kurmayı amaçlayan üst düzey bir görüşme turu başlattı.

İki gün sürecek görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in aralık ayında, ticaret savaşında 90 günlük ateşkes kararı almalarından bu yana en üst düzeyli temas olacak.

90 günlük ateşkes kararı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Çin de buna karşılık, ABD'den ithal edilen otomotiv ve otomotiv yedek parçalarına getirdiği vergileri düşürdüğünü açıklamıştı.

Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin tarafı, Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıkarıldığı mahkemede 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Kanada’da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın 13 ayrı suçtan yargılandığı ve ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada Çinli teknoloji şirketi Huawei, "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı”nın yanı sıra ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlanmıştı.

Mıng'ın ABD'ye iadesi davasında duruşma, 6 Şubat'ta Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak.

Kaynak: Reuters