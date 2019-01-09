Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, basın toplantısında, Pekin’de yürütülen ticari müzakerelerin sona erdiğini, sonuçların daha sonra açıklanacağını bildirdi.

İki gün olarak ayarlanan ticari müzakerelerin bir gün daha uzatılmasının iki tarafın müzakereler konusunda samimiyetini gösterdiğini kaydeden Lu, müzakerelerden iyi bir sonuç çıkması durumunda bunun hem iki ülke hem de dünyanın geri kalanı için iyi bir haber olacağını dile getirdi.

Bakan yardımcıları düzeyinde planlanarak Pekin’de pazartesi başlayan ve bugün sona eren müzakereler sırasında Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Ticaret Bakanı Cong Şan’ın da müzakerelere eşlik ettiği görüntülere yansımıştı.

90 günlük ateşkes kararı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Çin de buna karşılık ABD'den ithal edilen otomotiv ve otomotiv yedek parçalarına getirdiği vergileri düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA