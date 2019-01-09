ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkarak, İran'a yaptırımları tekrar devreye sokmasıyla başlayan kriz, iki tarafın tansiyonu yükselten açıklamalarıyla devam ediyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün yaptığı açıklamada, ABD'deki bazı yetkililerin birinci sınıf geri zekalı olduğunu söyledi. Hamaney, "Yaptırımlar, ülkede ve halk üzerine baskı oluşturuyor ve ABD bunun tarihte benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştiğini mutlu bir biçimde söylüyor. Evet daha önce benzeri görülmedi ve ABD'nin karşı karşıya kalacağı yenilgi de emsalsiz olacak." dedi.

Hamaney'in açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turuna başlamasından hemen sonra geldi.

Pompeo, turun ilk durağı olan Ürdün'de "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." demişti.

Kaynak: TRT Haber, AFP