Dünya

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

01 Şubat 2019 Cuma 10:16 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 10:27

Rusya'da bir binanın çatısı büyük bir gürültü ile çöktü. İnsanların yola düşen büyük parçalardan kurtulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Bryansk şehrinde önceki gün bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, binanın önünden geçmekte olanların duydukları gürültü sonrası önce çatıya baktıkları; ardından düşen küçük parçaları fark ederek hızla kaçıştıkları görülüyor. İnsanların bulunduğu noktalardan kaçmasının ardından çatı çöküyor. Binanın hemen köşesinde bulunan büfeden alışveriş yapan bir kadının son anda kaçtığı ve kopan parçaların kadının kaçtığı o bölgeye de düştüğü görülüyor. Yetkililer, çatının biriken kar ve zayıf bağlantılar nedeni ile çökmüş olmasından şüphelenildiğini belirtti. Kaynak: DHA Etiketler: rusya çatı Bryansk bina

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