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Dünya
AA 08.10.2023 16:20

Suriye ordusunun 6 sağlık tesisine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti

Suriye ordusunun, İdlib kent merkezindeki 6 sağlık tesisinin bulunduğu bölgeye düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Suriye ordusunun 6 sağlık tesisine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, şehir merkezindeki 6 sağlık tesisinin olduğu bölgeye karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırılarda hastane, kan ve MR merkezinin de yer aldığı 6 sağlık tesisinde hasar oluştu.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Son 9 günde Suriye ordusunun saldırılarında 15'i çocuk, 5'i kadın 44 sivil yaşamını yitirdi, 57'si çocuk ve 38'i kadın 266 sivil yaralandı.

İdlib Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezine düzenlenen yoğun saldırılar nedeniyle 12 Ekim'e kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

Suriye ordusunun 6 sağlık tesisine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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