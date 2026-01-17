Az Bulutlu 1ºC Ankara
Dünya
AA 17.01.2026 11:54

Suriye ordusu Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında YPG işgalindeki Deyr Hafir’den sonra Meskene’yi de kontrolüne alırken, il sınırlarına girdiği Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor

Suriye ordusu Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu
Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200’den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene’den çekilerek Fırat Nehri’nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetmişti.

Suriye
