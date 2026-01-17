Parçalı Bulutlu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2026 09:49

Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu

Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG'nin çekilme kararıyla birlikte bölgeye intikal etmeye başladı.

Sabah saatlerinde kentin kırsalındaki Humeyme köyüne birliklerini sevk eden ordu güçleri, yollardaki bariyerlerin kaldırılmasının ardından kentin batısından Deyr Hafir'e giriş yaptı.

Fırat'ın batısında kontrol sağlanıyor

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, ordu birliklerinin ilk gruplarının Deyr Hafir'den itibaren Fırat Nehri'nin batı bölgesinde ilerlediğini duyurdu. Terör örgütü YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusuna çekileceğini açıklamasının ardından bölgedeki askeri hareketlilik hız kazandı.

İnsani koridor ve askeri alan ilanı

Suriye ordusu, 13 Ocak tarihinde Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısında örgüt kontrolünde bulunan noktaları askeri alan ilan etmişti. Operasyon öncesinde sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açılmış, hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak halkın bu bölgelerden uzak durması istenmişti.

Savunma Bakanlığından açıklama

Suriye Savunma Bakanlığı, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, YPG'nin temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Ordu güçlerinin bölgedeki hakimiyetini genişletmeye devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
İran'daki gösterilerde 3 bin 90 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Demir yolu yatırımları için rekor bütçe
11:15
Türk zırhlısının "en büyük ihracat" sınavında hedefler korunuyor
11:06
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
11:02
California Başsavcısı, Grok üzerinden üretilen uygunsuz görseller nedeniyle X'e ihtarname gönderdi
11:02
Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na yeni programlar eklendi
10:56
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ