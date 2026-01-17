Parçalı Bulutlu -1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2026 08:30

İran'daki gösterilerde 3 bin 90 kişi hayatını kaybetti

BD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurdu.

İran'daki gösterilerde 3 bin 90 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 55 kişi yaralandı ve 22 bin 123 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
İran'da internet kısıtlamaları kalkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:59
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
08:42
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
08:17
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
08:14
İran'da internet kısıtlamaları kalkıyor
07:37
Hafta sonu için kar ve soğuk uyarısı
06:34
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ