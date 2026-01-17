Parçalı Bulutlu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2026 10:59

California Başsavcısı, Grok üzerinden üretilen uygunsuz görseller nedeniyle X'e ihtarname gönderdi

California Başsavcısı Rob Bonta, ABD merkezli X şirketinin yapay zeka şirketi xAI'ye, yapay zekayla üretilmiş uygunsuz görseller nedeniyle ihtarname gönderdi.

California Başsavcısı, Grok üzerinden üretilen uygunsuz görseller nedeniyle X'e ihtarname gönderdi

The Hill'in haberine göre, Bonta yaptığı yazılı açıklamada, xAI'nin yapay zeka sohbet robotu Grok üzerinden üretilen kadın ve kız çocuklara ait müstehcen fotoğrafların "oluşturulması, dağıtılması, yayınlanması ve sergilenmesinin" suç teşkil ettiğini ve bunun California Medeni Kanunu'nu ihlal ettiğini belirtti.

Bu hafta ofisinin Grok'ta üretilen içerikler konusunda bir soruşturma başlattığını anımsatan Bonta, "Bu içeriklerin detayına ilişkin bir yığın rapor, kadın ve kız çocukların cinsel içerikle betimlenmesi şok edicidir ve büyük ihtimalle yasadışıdır." ifadesine yer verdi.

xAI'yi gönderilen ihtar mektubuna acilen uymaya davet eden Bonta, "California'nın çocuk cinsel istismarı içeriklerine toleransı yoktur." ifadesini kullandı.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlüler ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti.

Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görseller nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Japonya hükümeti, Grok'un ürettiği müstehcen içeriklere karşı önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
GROK Yapay Zeka Elon Musk ABD
Sıradaki Haber
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Demir yolu yatırımları için rekor bütçe
11:15
Türk zırhlısının "en büyük ihracat" sınavında hedefler korunuyor
11:06
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
11:02
Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na yeni programlar eklendi
10:56
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
10:52
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ