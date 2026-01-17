Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

BBC'nin haberine göre Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor, gece uykusundan göğsünde bir ağırlıkla uyandı.

Köpeğinin üzerinde olduğunu sanan kadın, eşinin lambayı yakması üzerine gerçekle yüzleşti.

Bloor, BBC'ye verdiği röportajda, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var." dediğini aktardı.

Kadın, örtünün altında kayarak hayvandan kurtulduktan sonra elinde mamayla pitonu dışarı yönlendirdi.

Kırsal bölgede büyüdüğünü ve yılanlara alışık olduğunu belirten Bloor, "Siz sakin olursanız, onlar da sakin oluyor." ifadesini kullandı.

Rachel Bloor, eşi, köpekleri ve kendisinin olayda herhangi bir yara almadığını belirtti.