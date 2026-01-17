Parçalı Bulutlu 0.5ºC Ankara
Dünya
The Guardian 17.01.2026 10:19

NASA dev roketi Ay yolculuğu için hazırlıyor

NASA, elli yılı aşkın bir aradan sonra Ay'ın çevresine astronot gönderecek olan tarihî Artemis II görevi için en güçlü roketini fırlatma rampasına taşımaya hazırlanıyor. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden en erken 6 Şubat tarihinde fırlatılması planlanan görev, yaklaşık 10 gün sürecek ve Pasifik Okyanusu'na inişle tamamlanacak.

NASA dev roketi Ay yolculuğu için hazırlıyor

Artemis II, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin ikinci, mürettebatlı olarak ise ilk testi olacak.

Orion kapsülünde yaşayacak olan dört astronot; yaşam destek, iletişim ve kenetlenme manevralarını test edecek.

Görev kapsamında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch'un yanı sıra Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen yer alıyor.

Christina Koch Ay ötesine seyahat eden ilk kadın, Victor Glover ise ilk siyahi astronot olarak tarihe geçecek.

2030'a kadar sürecek yeni uzay yarışı

Astronotlar Ay yüzeyine iniş yapmayacak veya Ay yörüngesine girmeyecek olsa da 1972 yılındaki Apollo 17'den bu yana Ay'ın çevresini dolaşan ilk insanlar olacak.

Bu görev, gelecek yıl Ay'ın güney kutbuna iniş yapması hedeflenen Artemis III görevi için kritik bir adım teşkil ediyor.

Uzmanlar bu süreci ABD ve Çin arasında 2030'a kadar sürecek olan yeni bir uzay yarışı olarak nitelendiriyor.

Fırlatma öncesi teknik hazırlıklar sürüyor

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki dev roket, Cumartesi sabahı erken saatlerde montaj binasından fırlatma rampasına doğru 4 millik yolculuğuna başlayacak. Mühendisler fırlatma öncesinde yakıt dolumu ve geri sayım provalarını gerçekleştirecek.

Son günlerde teknik ekiplerin roketin uçuş sonlandırma sistemindeki bükülmüş bir kablo, Orion kapsülündeki hatalı bir valf ve oksijen pompalama ekipmanındaki sızıntılar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Güvenlik önceliği ve uçuş rotası

NASA yetkilileri, fırlatmanın gerçekleşmesi için tüm teknik sürecin ve hava koşullarının kusursuz olması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat tarihinin kaçırılması durumunda Nisan ayı ortasına kadar 14 farklı fırlatma penceresi daha bulunuyor. Fırlatmanın ardından mürettebat, Dünya çevresinde iki tur attıktan sonra Ay'ın karanlık yüzünü de kapsayan geniş bir sekiz çizerek geri dönecek.

Bu süreçte astronotlar, güneş patlamalarından korunmak için tasarlanan radyasyon sığınağını ve acil durum prosedürlerini de test edecek.

NASA Uzay Çalışmaları Uzay
