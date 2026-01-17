Parçalı Bulutlu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 17.01.2026 09:57

ChatGPT sohbet geçmişine dayalı reklam göstermeye başlıyor

OpenAI, reklam hamlesinin yanı sıra aylık 8 dolar bedelle "Go" adını verdiği yeni bir abonelik paketi sunuyor. Mevcut "Plus" ve "Pro" seçeneklerine göre daha uygun fiyatlı olan bu katman, kullanıcılara daha uzun hafıza ve daha fazla görsel oluşturma imkanı tanıyacak.

ChatGPT sohbet geçmişine dayalı reklam göstermeye başlıyor

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, daha önce yaptığı açıklamalarda reklam modeline karşı mesafeli bir duruş sergilemişti.

Ancak şirketin önümüzdeki sekiz yıl içinde yapay zeka altyapısına harcamayı taahhüt ettiği 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi karşılamak için yeni gelir kapılarına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Şirket, 2025 yılını yaklaşık 20 milyar dolar yıllık gelirle kapatmayı hedefliyor.

Veri gizliliği ve reklam formatı

Platformda yer alacak reklamlar, ChatGPT'nin verdiği cevapların en altında "sponsorlu" etiketiyle görüntülenecek. OpenAI, reklamların ChatGPT'nin verdiği yanıtların içeriğini etkilemeyeceğini ve kullanıcı verilerinin reklamverenlere satılmayacağını vurguladı. Kullanıcılar, sohbet geçmişlerine dayalı reklam kişiselleştirmesini kapatma hakkına sahip olacak. Ayrıca sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi hassas konulardaki görüşmelerde reklam gösterimi yapılmayacak.

Güvenlik ve yaş sınırı tartışmaları

Yapay zeka ile reklamın birleşmesi, kullanıcıların mahrem verilerinin işlenmesi nedeniyle çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor. OpenAI, 18 yaş altındaki kullanıcılar için reklam hizmeti sunmayacağını açıkladı. Şirket, kullanıcıların yaşını tespit etmek için sohbet alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemlerini kullanıyor.

Bu adım, OpenAI'ın ChatGPT'yi günlük hayatın daha vazgeçilmez bir parçası haline getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Benzer şekilde teknoloji devi Meta da geçtiğimiz aralık ayında yapay zeka sohbetlerinden elde edilen verileri reklam hedeflemesi için kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
ChatGPT OpenAI Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Suriye ordusu, Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Demir yolu yatırımları için rekor bütçe
11:15
Türk zırhlısının "en büyük ihracat" sınavında hedefler korunuyor
11:06
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
11:02
California Başsavcısı, Grok üzerinden üretilen uygunsuz görseller nedeniyle X'e ihtarname gönderdi
11:02
Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na yeni programlar eklendi
10:56
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ