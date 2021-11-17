Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan’daki gösterilerde 10 kişi öldü
[Fotoğraf-AA]
Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti.
Hartum'da darbe karşıtlarının düzenlediği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda gösterici yaralandı.
Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralananlardan durumu kritik olanların hastanelerde tedavi gördüğü duyurdu.
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