Sudan'daki bombardımanda 40 kişi öldü

Sudan'da Kereri Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, Umdurman'daki bazı yerleşim bölgelerinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından şiddetli topçu bombardımanına maruz kaldığı belirtildi.

Bombardımanda ölenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, ölü ve yaralıların sayısının artabileceği kaydedildi.

HDK saldırılarında 100'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti

Medeni Direniş Komiteleri, 5 Haziran'da ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde HDK'nin saldırıları sonucunda 100'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Sudan Egemenlik Konseyi, HDK'yi köyde çok sayıda masum insanı öldürerek katliam yapmakla suçlarken, HDK de ordu, istihbarat ve gönüllü askerlerin bulunduğu 3 kampa saldırdıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde şiddetli saldırılar ve çok sayıda can kaybı yaşandığına dair haberler karşısında şoke olduklarını dile getirdi.

BM'nin 5 Haziran'da yaşanan olayların tüm ayrıntılarına sahip olmasa da sivillerin yaşadığı bölgelerde yoğun silah kullanıldığına dair güvenilir raporlara sahip olduklarını belirten Salami, şunları kaydetti:

"Ved en-Nora'da olup bitenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve bu suçların sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulunuyoruz. HDK, üyelerinin bu bölgedeki kara operasyonlarına katıldığını doğruladı."

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.